Astro de The Boys abre o jogo sobre cena insana do Herogasm

Um dos astros de The Boys abriu o jogo sobre uma cena insana do episódio Herogasm.

Chace Crawford, intérprete do herói Profundo, falou sobre a cena que envolve o personagem tendo relações sexuais com um polvo, algo que pegou os fãs de surpresa (via CBR).

“Aquele equipamento era o mais pesado e irritante. Eu não sabia o quão pesado seria. Era como um colar”, disse o ator.

O astro revelou que o equipamento era realmente pesado, e a equipe da série notou que ele não iria durar um dia inteiro carregando um peso de 18 quilos.

“Estava pendurado e eles o enrolaram, mas era tão pesado e eu não poderia durar o dia todo fazendo isso com essa coisa de 18 quilos”, revelou.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

