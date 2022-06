Astro de The Boys comenta hilária participação de ator de Titanic na 3ª temporada

Chace Crawford, ator de The Boys, revelou em entrevista recente detalhes sobre como foi gravar com Billy Zane, de Titanic.

Seu personagem, Profundo, recebeu uma cinebiografia chamada Not Without My Dolphin, produzida pela VTV for Women da Vought.

Zane, que fez uma versão fictícia de si mesmo na primeira temporada série, volta para assumir o papel de Alastair Adana no trailer da biografia, e Crawford conta que foi muito divertido.

“Deus, foi divertido. Billy Zane estava lá. Foi incrível trabalhar com ele”, conta o ator ao Digital Spy.

O trailer da paródia foi a primeira coisa que Chace gravou desde a pandemia, e o astro revela ainda que havia gravado mais cenas, mas que foram cortadas do material oficial lançado pela Amazon Prime Video.

“Eles não conseguiram colocar a coisa toda no episódio – filmamos muito mais coisas. Há um trailer estendido, com classificação X da coisa completa.”, revela.

“Acho que Phil Sgriccia, que é nosso diretor/produtor residente, disse: ‘Quero filmar o filme inteiro. Vamos tentar lançar o filme inteiro. Quando vamos fazer isso?’ Porque foi muito engraçado e divertido. Fazer essas campanhas de marketing falso ou filmes falsos ou trailers falsos que meio que acentuam o lado cômico da série. Isso foi muito divertido, sim.”

A terceira temporada de The Boys já está disponível, com participação especial de uma atriz que se juntou recentemente à Marvel.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.