Astro de The Boys dormiu enquanto filmava cena da 3ª temporada

Nathan Mitchell, que interpreta o Black Noir em The Boys, admitiu que adormeceu no sets enquanto gravava uma cena da 3ª temporada.

Em entrevista ao Digital Spy, o ator falou em meio a conversas sobre suas cenas preferidas que se tornou piada entre seus colegas de elenco por ter o hábito de cochilar independente da ocasião.

Continua depois da publicidade

“Adorei filmar a última cena do [episódio] 1, porque consegui fazer uma coreografia incrível e fiquei muito empolgado com isso. Sim, estava tão empolgado para fazer algum trabalho físico. É engraçado, às vezes é uma piada sobre… De vez em quando eu tirava uma soneca aqui e ali”, ele revelou.

“Na 2ª temporada, aconteceu, e eu […] acordei no meio da cena. Eu estava tipo, ‘Ninguém vai notar’, e apenas cochilei. E depois, eu acho que foi Jessie [T Usher] ou Erin [Moriarty] que ficou tipo, ‘Você estava dormindo então, não estava?'”.

“No episódio 1, eu estava tipo… estávamos filmando… você sabe, na estreia, a cena Dawn of the Seven. Ah, desculpe – estávamos assistindo no cinema. Eram 2 da manhã. Eu estava tipo, ‘Não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir. Dormi.'”

Ele revelou ainda que achou que ninguém havia percebido, mas logo em seguida o showrunner Eric Kripke o elogiou, dizendo que achou divertido o improviso em que ele fingia dormir, e o astro ficou sem reação porque não estava fingindo na cena.

As temporadas 1 e 2 de The Boys já estão completas na Amazon Prime Video, enquanto terceira temporada estreou em 3 de junho e tem novos episódios sendo lançados semanalmente.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.