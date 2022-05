Astro de The Boys indica cena em animação na 3ª temporada

The Boys já ganhou uma animação no Amazon Prime Video, intitulada The Boys Presents: Diabolical, mas parece que veremos uma sequência animada na terceira temporada da série principal.

Karl Urban, o Billy Bruto, conversou com o RadioX (via ScreenRant) e indicou os novos elementos que veremos nessa vindoura leva de episódios. O ator chamou a temporada de a “mais dinâmica até agora”.

“É muito divertido. Você sabe, esta temporada eu acho que é a temporada mais dinâmica até agora. Ela não só vai entregar mais magia por parte da equipe, mas você sabe – nós fazemos coisas como – Há um elemento musical, há um elemento em animação”.

Urban, no entanto, não entrou em detalhes sobre o que veremos. O trailer da temporada já trouxe um vislumbre da sequência musical, mas nada em animação até agora. Parece que realmente veremos um ano bem insano.

A terceira temporada de The Boys estreia em 3 de junho ao Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.