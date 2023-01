Astro de The Last of Us admite não conhecer os games: “Totalmente ignorante”

The Last of Us vem sendo bastante elogiado pela forma fiel como adaptou os games de PlayStation. Curiosamente, um dos astros do seriado não faz ideia de como os jogos são.

Nick Offerman foi escalado como Bill, um dos muitos personagens que Joel e Ellie conhecem ao longo de sua jornada. Este personagem aparece pela primeira vez no terceiro episódio de The Last of Us da HBO.

Originalmente, Con O’Neill foi escalado para este papel, mas no final das contas, ele teve que abandonar o papel devido a conflitos de agenda. Então Offerman, o eterno Ron Swanson de Parks and Recreation, foi oferecido o papel.

Durante a estreia da série em Los Angeles, Offerman conversou com o Deadline sobre como ele se sentia ao ser escalado para um programa inspirado em um videogame, sendo que ele sabia muito pouco sobre jogos.

“Os últimos videogames que joguei foram por volta de 1998. Então, eu sou completamente ignorante em relação ao jogo”, o astro de Parks and Recreation então acrescentou: “Eu conheço Craig Mazin [criador e roteirista da série] há algum tempo e ele precisava de alguém que pudesse gravar na chuva o dia todo, então ele pensou em mim, felizmente”.

Continue lendo para saber detalhes sobre The Last of Us.

Nick Offerman on coming back to the video game world to play Bill for #TheLastOfUs : “The last video games I played were in about 1998” pic.twitter.com/Kg0LLCmAMZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 10, 2023

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.