Astro de The Vampire Diaries acha que série foi um sucesso por causa DESSE filme

Ian Somerhalder, astro de The Vampire Diaries, revela os motivos de atribuir o sucesso da série à franquia de filmes Crepúsculo. As comparações já vinham antes do lançamento da série em 2009, ano seguinte ao primeiro longa da saga.

As similaridades certamente existem, a temática de vampiros, o triângulo amoroso envolvendo seres fantásticos, além de possuir o mesmo público alvo. Por mais que no início a série de TV se focava mais em dramas familiares e trama cheia de reviravoltas que no romance propriamente dito.

Mas em entrevista para o E! News, Ian reflete sobre a influência do sucesso dos filmes de Crepúsculo no sucesso de sua própria, fazendo também referência a sua esposa Nikki Reed que participou da franquia de filmes.

“Você tem que se lembrar que Crepúsculo estreou em 2008, eu só sei disso porque eu vivo com a Nikki, e nós andamos na trilha desse sucesso.”

As opiniões de Somerhalder dizem muito sobre hollywood

Os apontamentos de Somerhalder descrevem bem como certos gêneros crescem em Hollywood. Assim como o sucesso de Ted Lasso aumentou o número de dramédias confortáveis, e Round 6 reforçou que séries de fora dos EUA também podem ser um sucesso global.

Nessa mesma linha, Crepúsculo mostrou um mercado de histórias sobrenaturais sobre um amor perigoso era atrativo para uma audiência feminina mais jovem.

Isso não quer dizer que as duas franquias não possuam diferenças, mas sim como os executivos seguram diversas produções até eles terem provas de que elas vão dar certo. E com certeza Crepúsculo mostrou o que dava certo.

Desta forma podemos ver até hoje séries explorando este nicho que já é uma aposta segura para a televisão. Como a série Vampire Academy que estreará no streaming americano Peacock no dia 15 de setembro.

The Vampire Diaries pode ser assistido por meio do HBO Max.

