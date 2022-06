Astro de The Walking Dead indica retorno de grande personagem em nova derivada

Após o término de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan continuará como Negan no universo da série em Isle of the Dead, que se passará em Nova York. O astro trabalhará junto de Lauren Cohan, a Maggie, na nova série derivada e parece que outra personagem pode retornar.

No Twitter, Morgan elogiou o trabalho de Alycia Debnam-Carey em Fear the Walking Dead e convidou a intérprete de Alicia para participar do novo spin-off.

A forma como Morgan escreveu, no entanto, deu a entender que ela, de fato, participará da nova série.

“À incrível Alycia Debnam-Carey. Você arrebenta. Ponto. Tanto dentro, quanto fora da tela. O que vem a seguir? Estou aqui para o que vier. Parabéns por uma jornada incrível. O mundo de The Walking Dead vai sentir sua falta… e vai pacientemente aguardar seu retorno. O que você acha de Nova York?”, tuitou o intérprete de Negan.

Debnam-Carey prontamente respondeu: “Obrigada! Isso significa demais vindo de você. Malvadões para sempre. Nova York é a melhor. Eu amo aqui”.

Ainda não há data de estreia para Isle of the Dead. Vale apontar que a AMC ainda não confirmou se Alycia Debnam-Carey estará na série.

