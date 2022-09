Astro de The Walking Dead receberá homenagem em Hollywood

Um dos astros de The Walking Dead, Norman Reedus, receberá uma homenagem de Hollywood.

Na série desde a primeira temporada, Reedus vive Daryl Dixon, um dos personagens mais amados pelos fãs do seriado de sobrevivência.

Ainda no final deste mês, o ator vai receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. No dia 27 de setembro, Reedus receberá a homenagem.

Ele será a estrela 2.734ª no local, sendo colocada bem próxima do criador de A Noite dos Mortos-Vivos, George Romero. A informação foi confirmada por Ana Martinez, produtora da calçada da fama (via ScreenRant).

“Norman Reedus está arrasando! Este ator favorito dos fãs está constantemente mostrando seu talento. De ator a diretor e artista, seu talento não tem limites”, disse Martinez.

“A estrela de Norman será apropriadamente colocada perto da estrela do criador de A Noite dos Mortos-Vivos, George A. Romero”, acrescentou ela.

Ator achou que ia morrer após acidente no set da série

Reedus conversou com o Entertainment Weekly e revelou que o acidente foi mais grave do que o reportado na época, descrevendo a experiência como “horrível” e disse: “Toda aquela provação para minha personalidade foi aterrorizante. Eu pensei que ia morrer.”

O acidente ocorreu nas gravações do episódio final da série The Walking Dead, em que o ator interpreta o arqueiro Daryl Dixon. Não está claro como o acidente ocorreu, mas Reedus foi levado ao hospital com uma concussão severa e passou por diversos testes neurológicos.

Ele contou na entrevista que: “Foi muito sério. Foi assustador, Eu já fui atingido na cara e na cabeça um milhão de vezes. Eu já atravessei janelas de carro, mas aquele sim foi meu limite.”

The Walking Dead está disponível na Star+.

