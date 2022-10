Astro de The Walking Dead revela data de estreia do spin-off de Negan e Maggie

Com o desfecho de The Walking Dead cada vez mais próximo, fãs mal podem esperar pela estreia do spin-off de Negan e Maggie. Batizado de Dead City (Cidade Morta, ou Cidade dos Mortos, em tradução literal), o derivado é ambientado nas ruínas de Nova York. Mas afinal: qual é a data de estreia da nova série?

Atualmente, The Walking Dead exibe sua 11ª (e última) temporada. Os episódios finais devem mostrar a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que The Walking Dead já conta com dois spin-offs em exibição: Fear the Walking Dead e World Beyond.

Revelamos abaixo tudo que Jeffrey Dean Morgan – o Negan de The Walking Dead – revelou sobre o spin-off Dead City; confira.

Negan de The Walking Dead revela a data de estreia do spin-off Dead City

Em um painel da Comic-Con de Nova York, Jeffrey Dean Morgan, o Negan de The Walking Dead, revelou detalhes importantes sobre o spin-off Dead City.

The Walking Dead: Dead City vai acompanhar as aventuras de Negan e Maggie (Lauren Cohan) em uma Nova York devastada pelos mortos-vivos.

Uma das revelações mais importantes do painel de The Walking Dead foi a data de estreia de Dead City.

De acordo com Jeffrey Dean Morgan, o novo derivado de The Walking Dead estreia na AMC em abril de 2023. Além disso, o intérprete de Negan confirmou que a 1ª temporada terá apenas 6 episódios.

Batizado originalmente de “Isle of the Dead” (Ilha dos Mortos), o novo spin-off de The Walking Dead foi anunciado em março de 2022.

Na Comic-Con, Jeffrey Dean Morgan também revelou as expectativas para a jornada de Negan em Dead City.

“Estou muito feliz em saber que a jornada de Negan e Maggie vai continuar. Gosto muito de interpretar o Negan, e estou muito animado para continuar sua história em Nova York, com a Lauren”, afirmou o ator.

Segundo o intérprete de Negan, o cenário novaiorquino é um dos grandes trunfos do spin-off de The Walking Dead.

“Zumbis em ambientes urbanos sempre foram uma imagem muito legal… Mas no Empire State da Quinta Avenida? Na Estátua da Liberdade? É a maior cidade do mundo. O pano de fundo é incrível, mas a história que Eli Jorné inventou é ainda melhor”, concluiu Morgan.

Nos Estados Unidos, The Walking Dead: Dead City estreia em abril de 2023. No Brasil, o spin-off ainda não tem data de lançamento. Enquanto isso, você pode conferir a reta final de The Walking Dead na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.