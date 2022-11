Astro de The Walking Dead sofreu ao gravar temporada final

Após 12 anos de história, The Walking Dead chegou ao fim. “Rest in Peace” (Descanse em Paz), o último episódio da série, foi ao ar em 20 de novembro. Em um papo com fãs, Jeffrey Dean Morgan – o intérprete de Negan – discutiu as gravações dos últimos capítulos, e revelou ter sofrido um grave acidente nas filmagens.

Os episódios finais de The Walking Dead, vale lembrar, adaptam os quadrinhos da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Mas o fim de The Walking Dead, na verdade, é apenas mais um começo! O universo dos zumbis continua vivo com vários derivados, como Fear the Walking Dead, World Beyond e as vindouras séries de Maggie, Negan, Daryl e Rick Grimes.

Revelamos abaixo tudo que Jeffrey Dean Morgan falou sobre as gravações da temporada final de The Walking Dead; confira.

Jeffrey Dean Morgan quebrou o pé na última temporada de The Walking Dead

A vida no apocalipse zumbi não é fácil para Jeffrey Dean Morgan! Em uma conversa com fãs no Twitter, o intérprete de Negan revelou ter quebrado o pé nas gravações da reta final de The Walking Dead.

O ator torceu o pé durante as filmagens da 11ª temporada de The Walking Dead. Como Morgan se recusou a consultar um médico, a lesão ficou mais pesada, e eventualmente, acabou tirando o astro de cena.

“Quebrei o pé há um bom tempo… Mas não quis ir ao hospital e arriscar pegar Covid. Finalmente, fiz o exame, e sim: estava quebrado. Não pude fazer nada até chegar em casa. Mas depois melhorei. Trabalhei durante todo esse tempo. Só choro umas 3 ou 4 vezes por dia”, brincou o ator.

Mesmo assim, Jeffrey Dean Morgan adiou a cirurgia para terminar as filmagens de The Walking Dead. A 11ª temporada foi gravada em um período de 17 a 18 meses.

Em um papo com o site Insider, o intérprete de Negan também revelou que, na verdade, os dois pés foram fraturados nas gravações da série de zumbis.

“Foram os dois! Acho que o problema foram os sapatos, para ser honesto. Tudo começou com uma lesão simples, e aí, ficou pior. E cada vez mais pior… Os ossos do meu calcanhar não são mais os mesmos”, comentou o ator, com muito bom humor.

O plano de Jeffrey Dean Morgan era fazer a cirurgia entre o final de The Walking Dead e o início das gravações de Dead City – o vindouro spin-off de Negan e Maggie.

Porém, em uma viagem para a Espanha, uma hérnia fez os planos do ator irem por água abaixo. Recentemente, Morgan também discutiu o desfecho de The Walking Dead, e como as gravações da série impactaram sua vida familiar.

“A jornada que embarquei com a minha esposa e filhos foi sensacional. Ser envolvido por essas pessoas, por esse mundo, tudo por causa dessa série, é algo que nunca será duplicado, nunca”, expressou o ator.

Você pode conferir os episódios de The Walking Dead na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

