Astro de The Walking Dead tem uma crítica à franquia

O ator Jeffrey Dean Morgan, que interpreta Negan em The Walking Dead, critica decisão de anunciar os spin offs da série antes do final ir ao ar.

O astro interpretou um dos mais icônicos vilões da série, introduzido no final da 6ª temporada. Agora na última, Negan tenta ganhar a confiança dos protagonistas e até chegou a desenvolver um complexo relacionamento com Maggie Rhee, viúva de Glenn, uma das primeiras vítimas do vilão na série.

Já foi anunciado que este relacionamento será trabalhado no spin off The Walking Dead: Dead City. Sabemos pouco sobre a série de Negan e Maggie, mas já foi confirmado que se passará após os eventos finais de The Walking Dead.

Em uma entrevista sobre o spin off com a Entertainment Weekly, Morgan revelou sua insatisfação com a forma que a série foi anunciada, já que o fato confiram que dois personagens principais irão sobreviver ao aguardado final de The Walking Dead.

“Essa não é a forma que deveria ter acontecido. Mas foi assim que escolheram fazer. E quem sabe? Talvez nós não conseguíssemos guardar o segredo. Mas parece pra mim, que podíamos ter tentado. Eu tentaria fazer isso de uma forma diferente, mas olha, isso está acima da minha folha de pagamento.” Disse o ator.

Os spin offs de The Walking Dead

Negan e Maggie não são os únicos personagens que continuarão tendo suas histórias contadas após o final de The Walking Dead.

Mais duas séries derivadas foram anunciadas para o ano que vem, uma irá se passar na França e terá Norman Reedus como protagonista, continuando seu papel como Daryl Dixon. A outra deve ter o retorno de Michonne Grimes e Rick após a saída dos personagens da série algumas temporadas atras.

Enquanto os destinos de Michonne o antigo protagonista Rick já foram deixados em aberto, a confirmação de uma série de Daryl coloca o personagem na mesma situação de Negan e Maggie, dando a entender que o personagem sobreviverá.

Por mais que seja ótimo saber que alguns dos personagens favoritos dos fãs irão sobreviver, é possível entender a frustração de Morgan, já que a discussão sobre quem iria conseguir sobreviver à série foi tema recorrente entre os fãs quando The Walking Dead foi se encaminhando para o fim.

The Walking Dead é distribuída pela Star+.

