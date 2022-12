Astro de The Witcher discute adeus de Henry Cavill e dá boas-vindas ao novo Geralt

Para a tristeza de muitos fãs, Henry Cavill deixa o elenco de The Witcher após a 3ª temporada – que deve estrear na Netflix em meados de 2023. A partir do quarto ano, Geralt de Rivia será interpretado por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes. Em uma entrevista recente, Joey Batey, o intérprete de Jaskier, discutiu o adeus do colega e deu boas-vindas ao “novo Geralt”.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Atualmente, The Witcher aguarda o lançamento de sua 3ª temporada – a última com Henry Cavill. Além do britânico, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo tudo que Joey Batey, o Jaskier, falou sobre a despedida de Henry Cavill e a chegada de Liam Hemsworth; confira.

Jaskier sentirá falta de Henry Cavill em The Witcher

Em meio à divulgação da 3ª temporada de The Witcher, e do spin-off A Origem (que estreia em 25 de dezembro), Joey Batey deu uma entrevista ao site Culture Crave.

O ator e músico britânico, vale lembrar, interpreta o bardo Jaskier em The Witcher. Entre os personagens da série, Jaskier tem inúmeras cenas com Geralt.

No papo com a imprensa, Batey foi perguntado sobre a despedida de Henry Cavill. O ator revelou ter conversado com o colega após o anúncio da Netflix.

“Conversei com o Henry na semana passada, nós trocamos algumas mensagens. Ele é um grande amigo. Mandei uma mensagem para ele dizendo que todos nós sentiríamos sua falta, eu mais do que a maioria, porque Henry e eu somos bons amigos, e passamos os últimos quatro anos esculpindo essas histórias”, comentou o ator.

Além de conversar com Henry Cavill, Joey Batey deu as boas-vindas a Liam Hemsworth, o novo intérprete de Geralt.

“Entrei em contato com ele e disse: ‘Bem-vindo!’. A força e bravura que ele tem para se juntar a uma série como essa, ainda mais pela metade, é inacreditável. Espero que todo mundo entenda o comprometimento que ele demonstra ao assumir um papel tão icônico”, afirmou Batey.

Na entrevista, o intérprete de Jaskier não poupou elogios para o novo colega de cena. As gravações da 4ª temporada de The Witcher, vale lembrar, ainda não começaram.

“Ele está entrando de cabeça no papel, e levando tudo muito a sério, com pesquisas, treinamento e coisas assim. Vamos sentir falta do Henry, é verdade, mas o Liam trará algo de novo e diferente para o personagem”, explicou o ator.

A 3ª temporada de The Witcher estreia na Netflix em 2023. O spin-off A Origem, por sua vez, chega no dia 25 de dezembro.

