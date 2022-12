Astro de The Witcher fala sobre saída de Henry Cavill: “Fim de uma era”

Um dos astros de The Witcher, Joey Batey, comentou sobre a saída de Henry Cavill da série, e revelou que é o fim de uma era.

Batey, que interpreta Jaskier, um dos personagens que voltará para The Witcher: A Origem, foi entrevistado e não escondeu seu carinho por Cavill.

Continua depois da publicidade

O ex-astro do Superman, que interpretou Geralt, acabou deixando a série e foi substituído por Liam Hemsworth. Batey não esconde a tristeza após a saída do colega, mas indica que uma nova era vai começar após outra terminar (via CBR).

“O que eu sei é que muitos desses fãs estão conosco desde antes da série existir. Eles são fãs da escrita de Andrzej Sapkowski, são fãs dos jogos e há um certo senso de propriedade sobre essas histórias e sobre esses personagens, e com razão”, disse ele.

“Acho que é uma prova do trabalho árduo de Henry e de sua habilidade e talento. Espero que os fãs mostrem o puro afeto, carinho e amor que eles têm por ele. É o fim de uma era e o início de uma nova”, concluiu.

Henry Cavill como Geralt

3ª temporada vai ser fiel ao material original

Após muitos fã reclamarem sobre a série não ser fiel ao material original da saga, a showrunner Lauren Schmidt Hissrich prometeu que a terceira temporada vai explorar mais os livros.

O grande problema da série é justamente não estar atrelado aos livros e jogos da franquia, mas Hissrich defende seu projeto, e diz que seguirá as obras de Andrzej Sapkowski.

“O que eu quero dizer é: eu ouvi os fãs. E terceira temporada mostra muito essa mudança de volta aos livros, seguindo as incríveis jornadas dos personagens de Sapkowski em nossos principais”, disse ela.

Hissrich ainda revela que a terceira temporada promete responder questões das duas primeiras temporadas, para ter uma história mais coesa.

“Estou super empolgada para que as pessoas vejam e se sintam ouvidas. Também respondemos a muitas perguntas das duas primeiras temporadas”, acrescentou. “A jornada de Cahir, a introdução dos Scoia’tael e como nossa família se reúne novamente Também acho que a temporada acalmará muitas das especulações que estão acontecendo.”

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.