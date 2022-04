Astro de Titãs tem notícia decepcionante sobre querido casal

Alerta de spoilers

Titãs está prestes a entrar na quarta temporada e já vem com uma notícia decepcionante para os fãs do casal Asa Noturna e Estelar.

Brenton Thwaites, que interpreta Dick Grayson na série, disse que os dois continuarão apenas amigos/ colegas de trabalho na vindoura temporada.

‎”Exploramos bastante isso na 1ª temporada”, ‎‎explicou Thwaites ao ‎‎TVLine‎‎. “Por mais que eu ame esse enredo e adorei o que fizemos, Dick e Kory meio que chegaram a um acordo, ou meio que perceberam que trabalham melhor como amigos. E na 2ª e 3ª temporada, temos trabalhado juntos mais de forma profissional, mas também como amigos”‎.

Previamente, o showrunner Greg Walker já havia falado sobre a dinâmica dos dois personagens de Titãs.

‎”É assim que isso vai ser diferente, eu acho que de muitas maneiras. No final das contas, a 3ª temporada termina com eles descobrindo uma maneira como uma equipe. Acaba com otimismo”, explicou o showrunner Greg Walker ‎‎no DC FanDome em 2020‎‎.

Titãs: Um dos heróis terá novo uniforme na 4ª temporada

Um dos heróis de Titãs pode ganhar novo uniforme na quarta temporada da série do HBO Max (exibida no Brasil pela Netflix), ao menos foi o que indicou o diretor Boris Mojsovski.

Atualizações sobre a vindoura temporada da série vêm sendo publicadas constantemente nas redes sociais.

O próprio Mojsovski divulgou uma foto do roteiro do quarto episódio da temporada. A imagem em si não traz detalhes sobre a trama, mas o diretor trouxe informações ao responder os fãs nos comentários.

Quando perguntado quando Mutano receberia um novo uniforme em Titãs, Mojsovski simplesmente respondeu: “em breve”, com um emoji de sorriso.

No Brasil, Titãs está disponível na Netflix. Veja a publicação do diretor da série, abaixo.