Astro de Uncoupled conta como escolheu nude para a série da Netflix

Sucesso na Netflix, Uncoupled acompanha a história de um bem sucedido corretor de imóveis que, após ser largado pelo parceiro de longa data, é obrigado a voltar à solteirice e encarar o novo (e tecnológico) universo das relações modernas. Muitos fãs não sabem, mas Neil Patrick Harris, o intérprete do protagonista Michael, escolheu sua nude para usar na trama.

“Atordoado depois do rompimento com o namorado de longa data, um corretor de imóveis de Nova York enfrenta as expectativas do recomeço — e dos encontros — depois dos 40”, afirma a sinopse oficial de Uncoupled na Netflix.

Continua depois da publicidade

Junto com Neil Patrick Harris no papel principal, o elenco de Uncoupled conta com Tisha Campbell (Eu, a Patroa e as Crianças) e Brooks Ashmanskas (Julie & Julia).

Em uma entrevista recente, Neil Patrick Harris revelou como foi o processo de escolha da nude para os episódios de Uncoupled; confira.

Nude que aparece em Uncoupled foi escolhida por Neil Patrick Harris

A comédia romântica Uncoupled é uma produção de Darren Star, o criador de séries como Sex and the City e Emily em Paris.

Com apenas 8 episódios (de meia-hora cada), a série é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Por sua trama, estilo e equipe de produção, Uncoupled já é chamada de “a versão gay de Sex and the City”.

A trama de Uncoupled, como citamos acima, começa quando o protagonista Michael é abandonado por seu parceiro de longa data.

De volta do mundo do namoro, o personagem cria uma conta no app de relacionamentos Grindr. Seus amigos o alertam: para fazer sucesso no Grindr, você precisa de uma boa nude.

“Você precisa de uma foto do pinto. Você não vai a lugar nenhum sem ela. É como uma foto de passaporte”, explica Stanley (interpretado por Brooks Ashmanskas), o melhor amigo de Michael.

Como era de se esperar, o pênis que aparece em Uncoupled não é de Neil Patrick Harris. No entanto, foi o ator quem escolheu a foto.

“Tive que encontrar a foto de um pênis que não fosse o meu, mas que se parecesse com ele. Foi tudo muito cômico. Passei horas analisando inúmeros falos, tentando terminar o quão grande deveria ser o do Michael. Foi bem divertido. Eu mandava as fotos para os produtores e perguntava: ‘O que vocês acham desse pênis?’”, explicou Harris.

O ator também avaliou a possibilidade de utilizar um “instrumento falso” para caracterizar o pênis de Michael.

“Me pediram para aprovar um consolo flácido, que foi deixado no meu camarim. Mas eu não gostei. O membro do Michael não pode ser algo produzido em massa, que qualquer pessoa pode comprar na internet”, brincou o ator.

Uncoupled, com Neil Patrick Harris, está disponível na Netflix. Clique aqui para ver o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.