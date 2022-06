Astro de Você indica reviravolta na 4ª temporada

Penn Badgley, que interpreta o assassino Joe Goldberg na série Você (You), da Netflix, deu alguns spoilers sobre a quarta temporada do programa.

A temporada passada acabou com ele matando sua esposa, Love, deixando o bebê com uma colega de trabalho e fingindo a própria morte para se mudar para Paris. Agora, as coisas serão muito diferentes.

O ator explica ao Entertainment Tonight: “O tom é semelhante, mas está mudando, pois há um formato diferente. Estamos usando um formato diferente. É quase como se estivéssemos mudando um pouco o gênero. E acho que funciona.”

Ele também falar se acredita que seu personagem vai mudar com isso: “Ele com certeza espera que sim. Mas o problema está nele, não é tanto fora dele, então ele está tentando mudar. Ele está sempre tentando, falhando ao tentar.”

A quarta temporada de You está confirmada, mas ainda não tem previsão de estreia.

