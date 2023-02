Astro de Você quer participação de Cardi B na série

Penn Badgley, astro da série Você, já tem alguém em vista para deter seu personagem Joe.

Em entrevista à Rolling Stone, o ator concorda com a ideia de que a rapper Cardi B, uma fã declarada da série da Netflix, deva matar o serial killer.

Questionado pela publicação sobre isso, Badgley respondeu: “Se eu quero ela em Você? Sim, se funcionasse”. Eu queria que ela estivesse na 4ª temporada. Mas tem que funcionar, sabe? Como não ter uma pessoa como Cardi B?”, finalizou.

Embora Carbi B não tenha feito uma aparição oficial nesta temporada, sua música com Bad Bunny e J Balvin, “I Like It”, foi tocada no primeiro episódio de Você, enquanto Joe dispensava um cadáver.

A rapper e Penn Badgley compartilharam sua admiração mútua algumas vezes nas redes sociais. Ela frequentemente atualiza sua foto de perfil com uma foto de Joe – o que ela fez novamente na última quinta-feira (9) para comemorar a estreia da 4ª temporada de Você. Em 2021, ela até apresentou sua própria ideia de como poderia participar de um futuro episódio.

Badgley já retuitou post de Card Bi e a dupla então mudou temporariamente suas fotos de perfil para imagens um do outro em comemoração à nova amizade. Certa vez, o ator incorporou seu personagem fora da série e chegou a enviar para a rapper o famoso boné do Joe com uma sinistra mensagem.

Sobre a 4ª temporada

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de Você.

Nos novos episódios, Penn Badgley (Gossip Girl) retorna como o protagonista Joe Goldberg. Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) também estão no elenco.

A 4ª temporada de Você foi dividida em duas partes. Os cinco episódios da 1ª parte já chegaram a Netflix, e a 2ª parte, também com 5 episódios, chega a plataforma em 9 de março.

Sera Gamble, a showrunner de Você, explicou em uma postagem no Instagram por que o quarto ano foi dividido.

“Acreditem em mim: vocês precisarão de algum tempo para processar o que aconteceu… e talvez fazer algumas apostas amigáveis sobre o destino da história”, afirmou a produtora.

