Astro de Você queria cenas de sexo mais bizarras

Em recente entrevista, Penn Badgley não desviou do assunto sobre as cenas envolvendo sexo na série. Joe Goldberg, personagem de Badgley, homicida, também é um pervertido (via ScreenRant).

O astro diz ter ficado um pouco surpreso quando recebia bilhetes da produção, para tornar as cenas de masturbação menos assustadoras.

“Toda vez que fiz uma cena de masturbação… sempre recebi o bilhete para torná-la menos assustadora. Eles diziam: ‘Feche os olhos, vá mais rápido ou vá mais devagar”, relembrou. “E eu fiquei: ‘o quê?’ Este homem está matando as pessoas, e está se masturbando na rua. Você está dizendo que eu estou tornando isso assustador?”

Apesar de ter achado difícil de gravar a específica cena, Badgley diz que a série sempre tenta abordar a cultura sexual de forma tóxica.

“Essa é apenas a linha tênue que estamos sempre encontrando na série. Examinando a toxicidade na cultura sexual enquanto tentamos ser sexy”, comentou o ator.

Você (You) é uma das séries mais populares da Netflix. As três temporadas conquistaram um grande público da plataforma. Uma quarta temporada está em produção.

A trama de Você (You) acompanha a história de Joe, um psicopata que sempre volta suas atenções para “mulheres especiais”. Na primeira temporada, o protagonista se envolve com Beck, e na segunda, vive um caso de amor com Love.

Love é interpretada por Victoria Pedretti, atriz conhecida principalmente por sua performance em A Maldição da Residência Hill e Mansão Bly. Enquanto isso, o protagonista é interpretado por Penn Badgley, de Gossip Girl.

No terceiro ano, o foco passa para os dois formando uma família para lá de perturbadora.

“Obsessivo e perigosamente charmoso, ele vai ao extremo para entrar na vida de quem o fascina. Você pode acabar fisgada sem nem perceber. Aí, pode ser tarde demais”, diz a sinopse oficial.

Você (You) está com três temporadas na Netflix.

