Astro de WandaVision admite que não gostou de uma coisa da série

Paul Bettany, o Visão dos filmes do MCU, revelou em entrevista que não queria filmar WandaVision em frente a uma audiência ao vivo.

Em participação recente ao Late Night with Seth Meyers, o ator falou sobre a sua experiência no gênero sitcom, e revela que não ficou muito entusiasmado com a ideia no começo. Ele conta, ainda, que mudou de ideia assim que recebeu o apoio do público.

Em suas palavras: “Eu fui muito resistente. Eu realmente não queria fazer isso, e eu disse, ‘e acho que isso é uma péssima ideia’, e eles disseram, ‘bem, nós achamos que é a única maneira de conseguirmos a energia que eles tinham quando estão projetando além das câmeras para uma plateia’, então eu disse ‘ok, ok’.”

Ele relembra como foi o momento em que se deu conta de quão bom é fazer uma sitcom: “E eu estava tão nervoso, e então eu subi no palco, e eu dei minha primeira risada, e eu sou tão superficial que eu fiquei tipo, ‘Eu desperdicei minha vida inteira! Eu deveria estar fazendo seriados. O que eu fiz?'”

Mais sobre WandaVision

WandaVision estreou em 2021 no catálogo do Disney+.

A série da Marvel, completa em uma temporada de nove episódios, mostra a realidade alternativa criada por Wanda (Elizabeth Olsen), na qual ela se inspira nas sitcoms televisivas para viver uma vida perfeita de novela romântica com Visão (Paul Bettany).

No entanto, como sabemos, Visão não resistiu aos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita, sendo apenas uma parte desta realidade falsa criada por Wanda.

A série continua disponível no Disney+.