Astro de Wandinha é filho de tenista famoso

Sucesso na Netflix, Wandinha traz uma nova leva de galas para a plataforma. Durante toda a 1ª temporada, a protagonista titular vive um intenso triângulo amoroso com Tyler, o barista de Jericho, e Xavier, o artista da Escola Nunca Mais. Muitos fãs não sabem, mas Hunter Doohan, o intérprete de Tyler, é filho de um famoso tenista.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse da produção na Netflix.

Continua depois da publicidade

Wandinha é protagonizada por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), e conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os faz de Wandinha precisam saber sobre o talentoso pai de Hunter Doorhan; confira.

Tyler de Wandinha é filho do tenista Peter Doohan

Na 1ª temporada de Wandinha, Tyler conquista a protagonista com seu jeito pacato e romântico. Porém, ao final da temporada, a série da Netflix revela que o personagem guarda um grande (e sinistro) segredo.

Nessa popular série de Tim Burton, Tyler ganha vida pela atuação do ator americano Hunter Doohan.

Além de Wandinha, Doohan é mais conhecido por performances em séries como Westworld, Schooled, Your Honor e Dilema, essa última, disponível na Netflix.

O intérprete de Tyler também é o filho mais novo de Peter Doohan, um talentoso tenista australiano (na foto acima).

Peter Doohan, nascido em 1961, garantiu fama mundial ao vencer três torneios consecutivos do Australian Hard Court Championship, especificamente em 1984, 1985 e 1986.

Até hoje, o recorde de Peter Doohan nunca foi batido por outro tenista australiano. Além disso, o atleta recebeu dois troféus no South Australian Open de 1984, e no Torneio de San Louis Potosi, no México, em 1988.

No decorrer de sua carreira esportiva, Doohan também venceu dois títulos da modalidade de tênis em duplas.

No ranking mundial do tênis, o pai de Hunter Doohan atingiu a posição número 43 em agosto de 1987.

Peter Doohan faleceu em 2017, aos 56 anos. O falecimento aconteceu após uma longa batalha do tenista contra a Esclerose lateral amiotrófica.

Outra interessante curiosidade sobre Hunter Doohan é o fato do intérprete de Tyler em Wandinha, mesmo vivendo um adolescente na produção da Netflix, ser um homem casado de 28 anos.

Nascido em 1994, Hunter Doohan se casou com o produtor Fielder Jewett em junho de 2022.

Com Jenna Ortega e Hunter Doohan, a 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.