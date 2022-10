Astro de Young Sheldon ainda não assistiu The Big Bang Theory; entenda o motivo

Iain Armitage, astro principal de Young Sheldon, revelou que nunca assistiu a The Big Bang Theory, e ele tem um bom motivo para isso.

Quando Young Sheldon foi anunciada em 2016, ninguém sabia o que esperar do prelúdio de The Big Bang Theory. A série segue a infância e adolescência de Sheldon Cooper, se passando no final dos anos 1980, onde o protagonista é uma criança de nove anos que já está no ensino médio.

Acabou que o spin-off é bem diferente da série original, mesmo as duas sendo de comédia. Young Sheldon tem muito mais camadas dramáticas em sua trama, especialmente considerando que teremos, por exemplo, a perda de seu pai quando o garoto tiver 14 anos (pelo que sabemos por The Big Bang Theory).

A performance de Armitage como Sheldon é responsável por uma boa parte do sucesso da série. Mas, mesmo o garoto interpretando a versão mais jovem do personagem de Jim Parsons em The Big Bang Theory, ele admite que ainda não assistiu quase nada da série.

Por que Iain Armitage nunca assistiu The Big Bang Theory?

Em uma entrevista ao Business Standard, Iain Armitage que assistiu muito pouco de The Big Bang Theory, e explicou que se acha muito novo para assistir a série.

“Então, eu só assisti alguns cortes… Eu nunca realmente assisti The Big Bang Theory, mas eu adoraria ver […] Bem, ‘Big Bang’ não é muito apropriado pra mim, além disso, não mira muito no tipo de audiência que eu me encontro.” Disse o ator.

Então como ele se preparou para interpretar Sheldon Cooper? Bem, segundo Armitage, Jim Parsons teve um papel essencial para isso dar certo.

“O Sr. Jim me treinou, então eu peguei o personagem bem rápido. O Sr. Jim é um cara muito divertido e muito bondoso”, revelou Iain.

É realmente impressionante que o garoto tenha conseguido agregar tanto ao personagem, sem nem ao menos ter assistido a série. O próprio Parsons reconhece a maturidade de Armitage:

“Nós temos muito mais em comum agora do que teríamos se tivéssemos a mesma idade. Eu não era maduro o suficiente aos 9.”

Você pode assistir Armitage como Sheldon em Young Sheldon, na HBO Max.

