Astro e criadora de The Vampire Diaries se reúnem em nova série da Netflix

Uma vez The Vampirie Diaries, para sempre The Vampire Diaries!

A Netflix confirmou na última sexta-feira que está desenvolvendo uma nova série dramática chamada Confessions, que terá Julie Plec como showrunner e o astro Paul Wesley no papel principal.

O legal de tudo isso? Eles trabalharam juntos na série The Vampire Diaries!

A notícia repercutiu rapidamente entre os fãs do sucesso de vampiro adolescente e, nas redes sociais, a própria showrunner comemorou a reunião:

“Reunindo a banda novamente…”, escreveu Plec no Twitter.

Gettin' the band back together…. 🎉🥳🍾 https://t.co/IM5rk2PWGi — Julie Plec (@julieplec) April 29, 2022

Mais sobre Confessions

A nova produção da Netflix, Confessions, é baseada no artigo The Confessions of a Drug-Addicted High School Teacher, publicado por Jason Smith no Thought Catalog, em 2015.

Em seu artigo, Smith fala sobre o período em que atuou como professor de ensino médio em uma escola pública no norte da Califórnia, época em que ensinava completamente drogado, por seu vício em narcóticos prescritos.

Ainda não há previsão de estreia de Confessions na Netflix.