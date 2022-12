Astro explica retorno de icônico personagem em nova série de The Witcher

A série The Witcher: A Origem, prelúdio de The Witcher, da Netflix, terá um retorno de um icônico personagem do seriado original, e o astro explicou sobre a situação.

O retorno do personagem foi revelado ainda em um novo trailer da série, confirmando o rumor que circulou nos últimos meses.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

Bardo tem aparência sempre jovem

Jaskier vai retornar para uma breve aparição

O ator Joey Batey comentou sobre seu retorno na saga, aparecendo na série derivada de The Witcher, mas de uma forma mais breve (via ScreenRant).

Segundo ele, a aparição de Jaskier servirá para conectar as duas séries, e que faz todo o sentido de seu personagem aparecer.

“O poder da música e das histórias está no coração de The Witcher: A Origem, então faz sentido para Jaskier ser uma espécie de tecido conectivo entre a série e The Witcher”, disse ele.

Batey elogiou o elenco e a equipe de dublês, e revelou ter sido um prazer atuar ao lado de Minnie Driver na série derivada.

“Quando me pediram para fazer uma pausa nas filmagens de The Witcher para participar do spin-off, fiquei absolutamente emocionado. Apesar da minha breve aparição, foi um prazer atuar ao lado da inimitável Minnie Driver e trabalhar com a incrível equipe de dublês em uma filmagem cansativa de três dias”, comentou o ator.

Além disso, o astro, que revelou ser um fã dos livros, disse ter ficado impressionando com a história de The Witcher: A Origem.

“Como um fã dos livros, adorei ver a história de Declan De Barra se desenrolar e fiquei impressionado com a quantidade de energia e detalhes que cada um do elenco trouxe para seus personagens”. Para ser honesto, estou arrasado Eu não estava mais nele!”, concluiu.

Jaskier é um velho personagem na saga. Ele apareceu na primeira temporada, sendo um alívio cômico na série, e ficou conhecido pela popular música “Dê Um Trocado Ao Seu Bruxo”.

Em viagens com Geralt, ele normalmente canta músicas, com a série destacando a habilidade de Jaskier para músicas e instrumentos.

Não está tão claro qual é o papel de Jaskier em The Witcher: A Origem. Alguns rumores indicaram que ele seria um narrador, mas que seria interrompido por um elfo.

A atriz Minnie Driver está definida para ser a narradora da série, para interpretar a personagem Seanchai, que pode tomar o lugar de Jaskier.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

