Astro quer crossover de Chicago P.D. e La Brea

Já pensou em ver um crossover entre os agentes de Chicago P.D. e os sobreviventes da série La Brea? Em uma entrevista recente, Jon Seda – o intérprete de Antonio Dawson na série policial – sugeriu essa interessante (e inusitada) junção. Mas afinal: será que o encontro vai acontecer de verdade?

Lançada originalmente em 2014, Chicago PD é uma das séries procedurais de Dick Wolf. A produção surgiu como um spin-off de Chicago Fire, e atualmente, já conta com mais de 180 episódios.

Continua depois da publicidade

“Chicago PD é um drama policial fascinante sobre os agentes do Distrito 21 do Departamento de Polícia de Chicago, que colocam tudo em risco para servir e proteger sua comunidade”, afirma a sinopse oficial da série.

Revelamos abaixo tudo que Jon Seda falou sobre o (possível) crossover entre Chicago P.D. e La Brea; confira.

Jon Seda quer episódio especial de Chicago P.D. e La Brea

Considerado um dos atores mais queridos de Chicago P.D., Jon Seda conquistou fãs no mundo inteiro ao interpretar o agente Antonio Dawson.

O ator deixou a série em 2019, por “diferenças criativas”. Porém, Seda decidiu continuar trabalhando na emissora NBC.

Logo após sua despedida em Chicago P.D, Jon Seda foi escalado na série de ficção científica La Brea, que é exibida atualmente pelo canal americano.

Na produção pós-apocalíptica, Seda interpreta o Dr. Samuel Velez, um dos personagens mais importantes.

Mesmo com o sucesso de La Brea, muitos fãs pedem a volta de Jon Seda para Chicago P.D. Respondendo os anseios dos espectadores, o ator sugeriu um crossover inusitado.

La Brea, para quem não conhece, foca na história de pessoas que sobrevivem a um evento cataclísmico em Los Angeles.

“Uma enorme cratera se abre no meio de Los Angeles, engolindo centenas de pessoas, carros e prédios. Aqueles que caíram se encontram em uma realidade primitiva subterrânea, onde precisam se unir para sobreviver. Enquanto isso, o resto do mundo busca entender o que aconteceu com a cidade e as vítimas desaparecidas da tragédia”, afirma a sinopse oficial de La Brea.

No Twitter, após ser questionado por um seguidor sobre um possível retorno para Chicago P.D, Jon Seda deu uma sugestão interessante.

“E se aquele portal levar a Chicago?”, brincou o ator, fazendo referência aos misteriosos portais que aparecem em La Brea.

Surpreendentemente, a sugestão foi aprovada pelos fãs! Nas redes, muita gente já pede pela produção do crossover de La Brea e Chicago P.D.

“Essa é a melhor resposta! Eu definitivamente assistiria a esse crossover”, comentou um fã.

No entanto, vale lembrar que a produção de um crossover entre La Brea e Chicago P.D. é, no mínimo, improvável. Afinal, o clima e a temática das séries são muito diferentes.

Por outro lado, como ambas as séries são exibidas na mesma emissora, um crossover pode realmente acontecer.

No Brasil, Chicago P.D. e La Brea estão disponíveis no Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.