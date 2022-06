Astro revela por que prefere gravar Obi-Wan Kenobi a filmes de Star Wars

Ewan McGregor interpretou Obi-Wan Kenobi nos três filmes da trilogia prelúdio de Star Wars e agora retorna ao papel na série do Disney+. O ator revelou preferir trabalhar no seriado do que nos filmes de George Lucas e não é por causa dos presentes inusitados dos fãs.

Apesar das críticas, McGregor diz que ainda preferia filmar Obi-Wan Kenobi à trilogia prelúdio, e parece ser principalmente devido ao uso excessivo da tela azul dos filmes.

Relembrando seu trabalho nos filmes, com a GQ, o ator conta como foi um desafio para ele trabalhar “com tela azul por semanas ou meses, falando para o nada”. Ele então compara a experiência com o processo de trabalhar na nova série, alegando que “isso nos fez sentir como se estivéssemos lá”.

“Quanto mais passávamos pelos três filmes que fiz com George Lucas, menos eu estava cercado por qualquer coisa. Fiquei apenas diante de tela azul por semanas ou meses, falando para o ar, e foi difícil. É difícil de fazer.

Falando sobre Obi-Wan Kenobi, o astro disse: “Isso nos fez sentir como se estivéssemos lá. Quando você está na nave espacial, as estrelas passam voando por você e parece real. Eu senti algo muito antigo de Hollywood sobre isso – lembrou me daquelas imagens de Hollywood nos anos 20 ou 30, onde eles tinham uma fileira de sets. Um ator fazia uma cena aqui, havia outro ator lá. Era assim, super hi-tech. É insano”.

Vale apontar que Obi-Wan Kenobi, assim como O Mandaloriano, usa a tecnologia conhecida como Stagecraft, que renderiza cenários em tempo real por meio de grandes painéis de LED. Com isso, os atores podem ver onde estão nos filmes e séries.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi está em exibição no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

