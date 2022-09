Astro The Big Bang Theory quase largou carreira de ator antes de entrar na série

Hoje em dia é difícil imaginar The Big Bang Theory sem qualquer um dos atores que compõem o elenco principal da série. No entanto, Johnny Galecki quase largou a carreira de ator antes de ingressar no seriado.

Enquanto cada personagem da série adiciona elementos diferentes ao seriado, é Leonard que atraiu muitos de nós e capturou nossos corações.

Continua depois da publicidade

Ele é o ponto de equilíbrio para as loucuras de Sheldon e o que garante boa parte do romance na série por conta da sua paixão por Penny (Kaley Cuoco). Não haveria série sem ele, e é impossível imaginar alguém além de Galecki no papel.

Quando os fãs conheceram Johnny Galecki como Leonard, ele já atuava profissionalmente há anos. Quando criança, ele dizia às pessoas que queria ser ator ou bruxa quando crescesse (via Looper).

Seus pais tentaram incentivar outros interesses. “Mas eu era muito, muito teimoso sobre isso”, lembrou Galecki. Ele acabou entrando no teatro, conseguiu um agente e se mudou para Los Angeles.

Ao longo da década de 1980, ele apareceu em filmes de TV e longas-metragens. Durante a década de 1990, ele teve papéis em séries de TV, incluindo American Dreamer de 1990 a 1991, Blossom em 1991 e Billy em 1992.

Mas quando The Big Bang Theory estreou em 2007, qualquer um se perguntando por que ele parecia tão familiar provavelmente se lembrava melhor dele de Roseanne. Nessa comédia, ele interpretou o namorado de Darlene (Sara Gilbert), David, de 1992 a 1997.

Quase mudou de carreira

Apesar de todo o seu sucesso, no entanto, Galecki na verdade parou de atuar no momento em que The Big Bang Theory estava em desenvolvimento. “Minha carreira não foi perfeita”, disse ele ao Entertainment Tonight . “Imediatamente antes de Big Bang, eu estava em Wisconsin estudando encanamentos”.

Por um curto período de tempo depois de Roseanne, ele continuou a trabalhar. Mas então ele decidiu dar um tempo. Ele pegou a estrada por cerca de um ano e, quando voltou esperando voltar, teve uma surpresa indesejável.

“Você esfria rápido neste negócio”, disse ele em Live with Kelly and Ryan. “Não tive as oportunidades que pensei que ainda estariam esperando por mim”.

Não mais um ator infantil, ele estava à deriva em seus 20 anos sem um diploma. Foi quando um amigo sugeriu um novo caminho para ele, aproveitando a paixão de Galecki pelo design e decoração.

Galecki decidiu abrir um estúdio de design para banheiros e spas e foi para a fábrica da Kohler em Wisconsin para aprender sobre o encanamento envolvido.

Enquanto ele estava lá, porém, Galecki recebeu uma ligação sobre a série Hope & Faith em 2005 e, felizmente, o papel o trouxe de volta a Hollywood. Em 2007, ele estava estrelando The Big Bang Theory.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.