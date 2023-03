Astros de Big Bang Theory achavam que cena de Sheldon e Amy nunca aconteceria

Como os fãs de The Big Bang Theory já sabem, a relação romântica de Sheldon e Amy demorou um bom tempo para pegar embalo. Em um primeiro momento, nem mesmo os atores Jim Parsons e Mayim Bialik acreditaram que a inesquecível cena íntima entre os personagens aconteceria.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Confira abaixo porque os intérpretes de Sheldon e Amy achavam que a cena íntima entre os personagens nunca aconteceria! (via Looper)

Para os atores de Sheldon e Amy, cena íntima entre os personagens foi uma surpresa

Dado o desinteresse de Sheldon Cooper pelo mundo das relações interpessoais, muitos fãs de The Big Bang Theory acreditavam que o personagem era assexual.

Porém, tudo mudou com a introdução de Amy Farrah-Fowler, a personagem de Mayim Bialik. Introduzida na 3ª temporada da série, ela lutou para se tornar a primeira namorada do nerd.

Após 5 anos de namoro, o casal finalmente consumou a relação no episódio “The Opening Night Excitation”, exibido na 9ª temporada da série.

Em uma entrevista durante o evento PaleyFest LA, Mayim Bialik e Jim Parsons falaram sobre esse surpreendente momento.

“Nem eu e nem o Jim achávamos que isso realmente aconteceria. Eu nunca leio os roteiros – nós os recebíamos na noite anterior à leitura do elenco, e na maioria das vezes, só os leio na manhã seguinte. Mas, naquela noite, eu estava folheando o roteiro”, comentou a intérprete de Amy.

Jim Parsons, o Sheldon, completou a fala da colega de elenco. Mas antes, perguntou se havia alguma criança no recinto. Afinal, essa história de Sheldon e Amy é “para maiores”.

“Ela me perguntou se eu já havia lido o roteiro. E eu respondi: Por que, a gente transa nele?’”, revelou o ator.

Em uma entrevista à revista Glamour, realizada ainda em 2015, Mayim Bialik também havia discutido este interessante momento de The Big Bang Theory.

“Lembro de passar pelo Jim (Parsons) no corredor e perguntar: ‘Você já leu o roteiro?’. E aí, ele respondeu: ‘Não! Nós fazemos aquilo mesmo?’ E eu disse: ‘Sim!”. Na hora, ele não acreditou, achou que fosse só uma piada”, explicou a atriz.

Até hoje, a primeira noite de amor de Sheldon e Amy é vista como uma das cenas mais memoráveis de The Big Bang Theory.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.