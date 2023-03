Astros de Bollywood detonam Kunal Nayyar por piada de Big Bang Theory

The Big Bang Theory tem um problema sério em relação a como trata as mulheres e agora a série se vê no meio de uma controvérsia envolvendo Kunal Nayyar, o Raj, justamente por isso.

Recentemente, a Netflix, que distribui o seriado na Índia, recebeu um aviso legal sobre um episódio de The Big Bang Theory. O analista político indiano Mithun Vijay Kumar apontou que a série inclui uma piada “depreciativa” sobre a estrela de Bollywood, Madhuri Dixit.

A frase foi dita pelo personagem de Nayyar, Raj. Basicamente, Raj chama ela de “prostituta leprosa”.

Bollywood detona The Big Bang Theory

Desde que esta notícia eclodiu, o Times of India entrou em contato com várias estrelas de Bollywood, que deram suas opiniões sobre o assunto, curiosamente atacando o ator e não os roteiristas da série.

“Este homem (Kunal Nayyar) é louco? Ele precisa ser enviado para um manicômio. Sua família deve ser questionada sobre o que eles acham de seu comentário”, disse Jaya Bachchan.

“O quê?! Eu não tenho ideia sobre todo o episódio, então eu não deveria estar comentando. Mas se é verdade, é para lá de ultrajante. Isso mostra sua mentalidade extremamente barata. Eles realmente acham que isso é engraçado?”, criticou Urmila Matondkar.

Já Dia Mirza disse: “É desrespeitoso e desagradável”.

A controversa “piada” de Raj foi dita durante os primeiros anos da sitcom. Na 2ª temporada de The Big Bang Theory intitulada “The Bad Fish Paradigm”, onde Raj e Sheldon estavam discutindo atrizes de Bollywood.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

