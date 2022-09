Astros de Chicago P.D. alcançam grande conquista na 10ª temporada

A série Chicago P.D. está indo para a 10ª temporada, e os atores do drama policial irão atingir um grande marco durante o novo ano. Embora Jesse Lee Soffer deixe o papel do detetive Jay Halstead, o restante dos atores originais irão continuar.

Criada por Michael Brandt, Derek Haas e Matt Olmstead, o drama da NBC é um dos mais notáveis da emissora. A série faz parte do pacote Chicago, do canal americano, que conta com outras como Chicago Fire e Chicago Med.

“Ainda se recuperando da morte da informante Anna, Voight enfrenta uma nova ameaça enquanto tenta manter o bairro limpo. Novos conflitos se desenvolvem na dinâmica de Upton, Halstead e Voight. A equipe recebe um novo chefe”, diz a sinopse da nova temporada.

O elenco inclui Marina Squerciati, Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos e Rick Eid.

O episódio 200 para seis atores

Apesar de várias temporadas, a série manteve as estrelas originais Jason Beghe (Hank Voight), Marina Squerciati (Kim Burgess), LaRoyce Hawkins (Kevin Atwater), Jesse Lee Soffer (Jay Halstead), Patrick Flueger (Adam Ruzek) e Amy Morton (Trudy Platt) no elenco.

Estes seis atores vão atingir um grande marco ma 10ª temporada de Chicago PD, pois terão participado de 200 episódios da série desde seu início, ainda em 2014.

Beghe, Squerciati, Soffer e Fleuger estão atualmente em 186 episódios, e chegarão a 200 ao mesmo tempo que a série, durante o episódio 14 da 10ª temporada.

O novo ano está programado para estrear em 21 de setembro, e possivelmente, eles atingirão o marco durante metade da temporada.

O mesmo vale para Hawkins e Morton, que terão que esperar por mais um episódio para chegar a 200, já que ambos participaram de 185 episódios.

A equipe preparou o episódio 200 como um grande evento, para comemorar este marco, como diversas séries em outras emissoras fazem.

Dado a escolha dos roteiristas no 200º episódio de Chicago Fire, o marco que diversos atores em Chicago P.D. irão atingir, pode ser a premonição de que algo ruim irá acontecer com algum personagem.

A série está disponível no Prime Video.

