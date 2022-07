Astros de Stranger Things cantam música de sucesso da série

Dois dos grandes astros de Stranger Things foram vistos cantando uma música de sucesso da série.

Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, intérpretes de Eddie e Vecna, respectivamente, tiveram um vídeo fofo circulando nas redes sociais nos últimos dias (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Juntos em um clube, os colegas de elenco começaram a cantar “Running Up That Hill” de Kate Bush, sucesso na quarta temporada.

A canção foi usada por Lucas, Dustin e Steve no episódio quatro da série da Netflix, e acabaram salvando Max das garras de Vecna, quando o vilão tentou tomar sua mente.

Veja o vídeo, abaixo.

JOSEPH QUINN AND JAMIE SINGING RUNNING UP THAT HILL I LOVE IT pic.twitter.com/9oC7rjJv6p — eddie munson supremacy | stranger things spoilers (@hellfireIover) July 6, 2022

Kate Bush vem fazendo grande sucesso com sua música

Após a música aparecer no quarto capítulo, ela disparou nas paradas musicais. Lançada em 1985 no álbum Hounds of Love, Running Up That Hill (A Deal With God) se tornou o primeiro hit da cantora a estar no top 10 nos Estados Unidos.

“É simplesmente extraordinário. Quero dizer, é uma série tão grande, pensei que a faixa chamaria alguma atenção, mas nunca imaginei que seria algo assim”, disse a cantora.

A cantora disse ser emocionante ver sua música sendo um sucesso atual, e para um novo público, que pode nunca ter ouvido falar dela.

“É tão emocionante. É realmente chocante, não é?”, comenta Bush. “O mundo inteiro enlouqueceu … O que é realmente maravilhoso é que este é um público totalmente novo que em muitos casos não ouviu falar de mim, e eu adoro isso.”

Bush é a única detentora dos direitos da música, mas não foi informado qual sua margem de lucro após o estouro da música. Apesar disso, músicas favoritas dos personagens na série os ajudam a escapar do controle de Vecna.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.