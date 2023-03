Astros de That ’70s Show não sabiam que a série era de época

Já disponível na Netflix, a 1ª temporada de That ‘90s Show se tornou um grande sucesso na plataforma, atingindo em cheio a nostalgia dos fãs de That ’70s Show. Curiosamente, os astros do seriado original não sabiam que a série era de época originalmente.

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Mostramos abaixo por que parte do elenco de That ’70s Show não sabia que estava em uma série de época; confira!

Astros de That ’70s Show fizeram testes às cegas

Para muitos dos membros do elenco de That ’70s Show, incluindo Topher Grace, Ashton Kutcher e Wilmer Valderrama, a série foi uma das primeiras para as quais eles fizeram o teste. Apesar disso, eles estavam determinados a fazer parte do programa, mas não antes de uma simples mudança de nome ajudar a informar ainda mais os atores sobre o que eles realmente faziam parte.

No especial de 100 episódios do programa, vários membros do elenco foram entrevistados sobre seu tempo na série. Mas antes de ser chamado de That ’70s Show, o ator de Kelso, Ashton Kutcher, revelou o nome inicial do programa, o que causou alguma confusão.

“O show se chamava Teenage Wasteland na época”, disse Kutcher. “E então eu não sabia quando fiz o teste… que se passa nos anos 1970.” Kutcher não foi o único deixado no escuro sobre esse aspecto crucial por algum tempo.

Debra Jo Rupp, que interpreta Kitty Forman no show, ficou igualmente perplexa, dizendo: “Quando eu fiz o teste para este show, eu não tinha ideia de que se passa nos anos 1970. Eu estava fazendo um show totalmente diferente de todos os outros.”

Embora Teenage Wasteland nunca tenha se tornado o nome da série, ele sobreviveu em sua sexta temporada. Cada episódio desta temporada tem o nome de uma música da banda The Who, que também gravou a música de sucesso de 1979, “Teenage Wasteland”.

Você já pode conferir todos os episódios de That ‘90s Show na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.