Astros de The Last of Us falam sobre final chocante da 1ª temporada

Os protagonistas de The Last of Us, Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), comentaram sobre o final chocante e abrupto da 1ª temporada.

No derradeiro episódio, Joel decide matar vários Vagalumes para salvar Ellie de uma cirurgia da qual ela não sobreviveria. Quando Ellie fica consciente, pergunta a Joel sobre o que aconteceu e ele mente dizendo que os Vagalumes não encontraram uma maneira de produzir a cura para o Cordyceps.

“Ellie pode sentir o cheiro do que está em seu inconsciente e algo está errado”, disse Pascal à Empire. “Só quando ele está sob a lente da verdade é que tudo desmorona. E ele tem que mentir para continuar”.

Ramsey acrescentou que Ellie é mais esperta do que Joel imagina. “Acho que Ellie sabe”, disse ela. “Há uma parte dela que sabe ou teme que ele não esteja dizendo a verdade. Mas ela tem que acreditar. Porque ela não consegue pensar o que significaria se ele não estivesse dizendo a verdade. Ela tem que acreditar, porque caso contrário, isso partiria o coração dela”, concluiu.

O término da 1ª temporada se manteve fiel ao game, mas The Last of Us quase teve um final bem diferente.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

