Até fãs de Grey’s Anatomy acham que a série já deveria ter acabado

Atualmente em sua 19ª temporada, Grey’s Anatomy passa por um dos momentos mais complexos de sua história, marcado pela despedida de Ellen Pompeo, a Meredith Grey. À medida que o drama médico desenvolve seus novos personagens, muitos fãs já atingem um consenso: a série já deu o que tinha que dar.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Confira abaixo porque os fãs de Grey’s Anatomy acham que a série já deveria ter acabado – e tire suas próprias conclusões (via Looper)

Duração excessiva de Grey’s Anatomy é criticada pelos fãs

Para muita gente, o fato de Grey’s Anatomy ter continuado mesmo após a despedida de Meredith Grey é uma grande surpresa.

Afinal de contas, anteriormente, os representantes da emissora americana ABC já haviam declarado que, caso Ellen Pompeo decidisse deixar a produção, a trama seria encerrada – o que acabou não acontecendo.

No Reddit, os fãs acham que a companhia de Shonda Rhimes deveria ter seguido a perspectiva original e terminado a série após o adeus de Meredith. Na verdade, segundo alguns espectadores, o drama médico já deveria ter acabado há muito tempo.

“Alguém mais acha que Grey’s Anatomy deveria ter chegado ao fim há umas 7 ou 8 temporadas atrás?”, perguntou um usuário da rede social.

Muita gente concorda: após a saída de atores como Sandra Oh, Isaiah Washington, Katherine Heigl, Justin Chambers e Patrick Dempsey, Grey’s Anatomy ficou “irreconhecível”.

“Realmente não entendo por que eles insistem em continuar com a série. Os personagens mudam, começam novos relacionamentos e tudo fica por isso mesmo. Como a série pode continuar após a despedida do Alex (Karev), um dos personagens mais importantes? Isso sem falar no adeus da Meredith”, disse outro redditor.

Para quem não se lembra, Alex Karev, interpretado por Justin Chamber, deixou a série por meio de uma carta enviada a Meredith e a esposa Jo, revelando que “fugiu” para se juntar à primeira esposa, Izzie Stevens (vivida por Katherine Heigl).

A saída de Patrick Dempsey, o intérprete do Dr. Derek Shepherd, também foi o “ponto de ruptura” para muitos fãs.

“Minha irmã adorava a série, mas desistiu após a morte do McDreamy”, disse outro usuário do Reddit.

A 19ª temporada de Grey’s Anatomy vai ao ar nos Estados Unidos. No Brasil, o drama médico está disponível na plataforma Star+.

