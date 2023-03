Até o Céu: A Série tem filme na Netflix; veja qual assistir primeiro

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Até o Céu: A Série está fazendo o maior sucesso entre os assinantes latino-americanos da plataforma. No Brasil, a produção já figura no Top 10 do streaming. A série é ambientada no mesmo universo do filme espanhol Até o Céu, e por isso, o público quer saber: qual assistir primeiro?

Até o Céu: A Série (também encontrada com o título Sky High) estreou na Netflix em 17 de maio de 2023. Dias depois, a produção espanhola apareceu no Top 10 da plataforma.

A série é uma produção de Daniel Calparsoro e Jorge Guerricaechevarría. Em sua 1ª temporada, Até o Céu conta com apenas 7 episódios.

Mostramos abaixo tudo sobre o filme e a série de Até o Céu na Netflix; veja qual é melhor assistir primeiro na plataforma.

Série de Até o Céu é continuação ou prólogo do filme?

A série espanhola Até o Céu tem conquistado os assinantes brasileiros da Netflix com uma trama surpreendente e cheia de reviravoltas.

Até o fechamento dessa matéria, Até o Céu é a segunda série mais assistida da plataforma, perdendo apenas para a 2ª temporada de Sombra e Ossos.

“Sole fica viúva e decide recorrer ao crime para poder cuidar do filho, mesmo que isso signifique se tornar inimiga do próprio pai”, diz a sinopse oficial de Até o Céu na Netflix.

O elenco de Até o Céu é liderado por Álvaro Rico (Elite), Asia Ortega (O Inocente) e Luis Tosar (Os Favoritos de Midas).

Como os fãs já desconfiavam, a série Até o Céu é uma continuação do filme homônimo, que chegou ao catálogo da Netflix em 2020.

Assim como a série, o filme Até o Céu tem direção de Daniel Calparsoro e roteiro de Jorge Guerricaechevarría.

Como os eventos de Até o Céu são ambientados após a trama do filme, vale a pena assistir ao longa primeiro para obter uma perspectiva mais completa sobre a história.

Porém, assistir ao filme Até o Céu não é “obrigatório” para quem deseja conferir os episódios de Até o Céu. Afinal de contas, a trama da série consegue se sustentar por si só.

“Depois de se apaixonar por Estrela, o mecânico Ángel sai do subúrbio de Madri para um mundo de roubos e vira alvo de um detetive implacável”, afirma a sinopse do filme Até o Céu.

Uma boa parte do elenco de Até o Céu retorna na série da Netflix – como Luis Tosar (o intérprete de Rogelio) e Asia Ortega (a atriz de Sole).

Por outro lado, Miguel Herrán (mais conhecido como o Rio de La Casa de Papel), intérprete do protagonista Ángel no filme, não volta no seriado.

Na série, o posto de protagonista fica com Sole, a personagem de Asia Ortega. Um dos principais reforços no elenco é o de Álvaro Rico, da série Elite. Em Até o Céu, o ator interpreta Fernan.

Você já pode assistir o filme e a série de Até o Céu na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.