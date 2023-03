Até o Céu: Explicamos o final da 1ª temporada da série da Netflix

Até o Céu: A Série é a nova série da Netflix que tem dado o que falar. Quem já maratonou essa primeira temporada pode ter ficado em dúvida acerca do desfecho. Vamos mergulhar nesse fim da 1ª temporada.

Como o título já indica, Até o Céu: A Série é continuação de um filme homônimo (mas sem o subtítulo, obviamente). O longa-metragem, por sinal, também está na Netflix, então não se preocupe.

“Um telefonema no meio da noite mudará o destino de Sole: Ángel, seu marido e líder de uma gangue morreu; transformada da noite para o dia em uma jovem viúva com um filho para cuidar e muitos negócios problemáticos para administrar, Sole não está disposta a retornar à tutela de seu pai Rogelio, um dos maiores comerciantes de objetos roubados em Madri”, começa a sinopse da série.

“Determinada a ganhar a vida por si mesma, Sole encontrará novos aliados ao longo do caminho que a ajudarão a desvendar o mistério das mortes que marcaram seu destino, enquanto ela faz contato com a gangue de ladrões e consegue ganhar sua confiança para que ela possa mais uma vez realizar assaltos tão ambiciosos quanto os dos velhos tempos. Mas nem a polícia nem as diferentes máfias com as quais ela terá que competir estarão dispostas a facilitar seu caminho para o céu”, continua a sinopse.

O elenco de Até o Céu: A Série conta com Asia Ortega Leiva como Sole, Luis Tosar como Rogelio, Álvaro Rico como Fernan, Patricia Vico como Mercedes, Áyax Pedrosa como Motos, Carmen Sánchez como Marta, Dólar como Gitano, dentre outros.

Entramos em detalhes, abaixo, no final da primeira temporada de Até o Céu: A Série; confira!

O final de Até o Céu: A Série em detalhes

A primeira temporada de Até o Céu: A Série começa com a gangue de Ángel completando um assalto para seu sogro e chefe do crime Rogelio.

Sole, filha de Rogelio, está de luto pela morte de seu marido, que é morto devido às tensões entre ele e um sindicato do crime chinês, que perdem seu dinheiro como parte de seu acordo.

Após a morte de seu marido, o sindicato começa a atacar Sole para compensação, levando-a para a gangue de Ángel. Sole trama assaltos e começa a juntar dinheiro usando a gangue.

Ela também entra em um relacionamento com Fernan, um infiltrado, que se juntou à gangue mentindo ao dizer que estava na prisão com seu falecido marido.

Duque, um policial, quer que Fernan derrube Rogelio, e o informante considera Sole como uma maneira de ganhar a confiança do chefe do crime.

Seguindo as instruções de sua advogada, Mercedes, Sole decide comprar as ações de um porto na África para negociar os materiais que ela rouba usando sua gangue.

No entanto, Sole é forçada a negociar com a máfia chinesa. Ela conhece líderes da máfia, que lhe dizem que não têm nada a ver com a morte de Estrella ou com o dinheiro que ela roubou deles.

Os líderes da máfia exigem um vaso antigo de um castelo histórico de Sole como compensação pelos problemas que seu marido lhes causou. Enquanto isso, ela descobre que Mercedes tem registros de todas as interações que teve com seus clientes.

Como as gravações são provas que podem ser usadas contra Sole e outros, ela decide colocar as mãos sobre elas. Ela elabora um plano com o chefe de polícia Ferrán, que também é cliente da advogada, para roubar as gravações armazenadas em pen drives. Embora Sole e Ferrán consigam cumprir o plano, Mercedes percebe que Sole se voltou contra ela.

Para se vingar de Sole, Mercedes se junta a Duque e o faz perceber que a polícia deve atacar o primeiro, que pode se tornar o futuro da cena do crime da capital espanhola, em vez de Rogelio.

Ferrán informa Rogelio que há um informante na gangue de Sole. Enquanto isso, a filha de Mercedes, Marta, descobre que seu pai não é outro senão Rogelio.

Sole satisfaz os líderes da máfia chinesa, roubando o vaso do castelo com a ajuda de Poli. A prima de Estrella, Rosa, mexe no celular da prima, apenas para descobrir um vídeo que deixa claro que sua prima foi morta por Ferrán.

Sole é presa?

Não, Sole não é presa. Quando Mercedes percebe que Sole se voltou contra ela, ela retalia contra ela. Depois de liquidar o sindicato do crime chinês, Mercedes leva Sole para a África para assinar os contratos para o porto que ela está comprando parcialmente.

Fernan também os acompanha. Duque chega ao local após as informações prestadas tanto pelo advogado quanto pelo informante. Depois de chegar ao local, Sole conhece a improvável dupla Carmen e Mateo.

Sole fala com eles, esperando que eles não acabem se tornando ameaças para ela. Ao contrário de sua impressão, eles acabam se tornando seus salva-vidas.

Mateo diz a Sole que ele estava lá na prisão com seu falecido marido Ángel e seu amigo Fernan. Como ele conhece o verdadeiro Fernan, Mateo deixa Sole saber que seu companheiro não é quem ele afirma ser.

Ele até reúne informações sobre o paradeiro real de Fernan para convencê-la. Antes que Sole pudesse confrontar Fernan, ele diz a ela que eles devem sair antes que ela seja presa no dia seguinte, apenas para ela revelar que os colombianos estão esperando que ela saia da sala para matá-lo por comprometer seu acordo e planos.

Sole também confronta Mercedes sobre se voltar contra ela. Sole inicialmente planeja voar para longe do lugar com a ajuda de Carmen, mas ela decide salvar Mercedes e Fernan, independentemente de terem agido contra ela.

Sole não quer encontrar sua irmã Marta como assassina, o que a faz salvar Mercedes dos colombianos, que tentam matá-la por levar os policiais até eles.

O trio acaba no aeroporto mais próximo, apenas para se juntar a Carmen. Eles voam para longe em um voo fretado que Carmen organiza para eles. Sole evita sua prisão com a ajuda de duas pessoas que ela considera problemáticas depois de ser traída por duas pessoas em quem ela mais confiava.

Até o Céu: A série está disponível na Netflix.

