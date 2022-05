Ator comeu 23 pedaços de carne durante cena de The Umbrella Academy

Em uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, o produtor de The Umbrella Academy, Steve Blackman, revelou uma inusitada curiosidade dos bastidores: o ator Tom Hopper comeu nada menos que 23 bifes durante a gravação de uma cena.

Nessa cena em questão, o personagem do ator, Luther, aparece comendo um pedaço de carne. Acontece que a equipe de produção não podia preparar apenas um pedaço de carne para aquela cena.

Em gravações, é muito comum que uma cena seja gravada várias vezes até que fique do jeito ideal. Para a sorte de Tom Hopper, que adora um bife, esse foi o caso com a cena de The Umbrella Academy.

Uma máquina de comer carne

“Ele é uma máquina. Mas, ele é muito exigente com a sua comida. Então, é muito importante que a comida tenha proteínas e seja saudável.”

“Ele teve uma cena com Jack Ruby em que teve que comer bife. Para dar continuidade, precisamos fornecer a ele um bife fresco para cada tomada.”

“Tom comeu 23 bifes naquele dia e levou o resto para casa como lanche”, disse o produtor de The Umbrella Academy.

No Brasil, The Umbrella Academy está agora disponível na Netflix.