Ator conta história perturbadora da 3ª temporada de The Boys

Em entrevista recente à Vanity Fair, o elenco de The Boys explicou detalhes do trailer da 3ª temporada da série da Amazon Prime Video, e Antony Starr falou sobre a cena em que precisou aprender a ordenhar uma vaca.

O ator de Homelander, personagem conhecido no Brasil como Capitão Pátria, contou que precisou ordenhar uma vaca na 3ª temporada de The Boys, parte do entusiasmo de seu personagem por produtos lácteos.

Chace Crawford, que interpreta o Profundo, não achava que a vaca seria real, mas Starr garantiu que era um animal de verdade e que a produção se ofereceu a levá-lo a uma fazenda antes para aprender a ordenhar vacas.

No entanto, o ator recusou a proposta, afirmando que seria mais genuíno se ele também não soubesse como fazer já que, assim como ele, seu personagem não tinha ideia de como tirar leite de uma vaca.

Na entrevista, ele disse que o processo é repugnante e, enquanto demonstrava o movimento, falou que parecia “a teta de um homenzinho flácido”.

Jensen Ackles, recém-chegado ao elenco de The Boys, fala sobre o personagem de seu colega de elenco: “Ele está meio que perdendo um pouco o controle de si mesmo. Ele não tem certeza de como navegar pelas águas agora que se forçou a assumir a posição de poder em que está.”

A terceira temporada de The Boys chega dia 3 de junho ao catálogo da Amazon Prime Video.

