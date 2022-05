Ator da Marvel entra para o elenco de Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla chegou ao catálogo da Netflix em fevereiro de 2022 e foi um grande sucesso, seguindo os passos de sua série de origem.

Enquanto se prepara para o lançamento de sua segunda temporada na plataforma de streaming, que já está quase completamente filmada, no próximo a terceira temporada já terá sua produção iniciada na Irlanda.

A partir de sua terceira parte, um novo nome já conhecido do público se juntará ao elenco: Florian Munteanu, que atuou no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel.

Florian Munteanu interpretará a figura histórica General George Maniakes, do Império Bizantino, a partir da terceira temporada de Vikings: Valhalla, na Netflix. A informação é do The Hollywood Reporter.

Além de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, onde deu vida ao cômico vilão Razor Fist, Munteanu atuou também no filme Creed II, onde interpretou Viktor Drago, filho de Ivan Drago. Ele também estará no terceiro filme da franquia de luta.

A Netflix ainda não informou a previsão de estreia para as próximas temporadas de Vikings: Valhalla.

Nova série de Vikings está na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.