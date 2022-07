Ator da Marvel fez vilão para “colocar comida na mesa”

Lançada em 2022, a série Cavaleiro da Lua se tornou um dos maiores sucessos do Disney+. Aclamada por público e crítica, a produção se destaca por seu impressionante elenco de estrelas – que dá um show de atuação como heróis e vilões da Marvel. Mas você sabia que um dos atores só aceitou participar da série para “colocar comida na mesa?”.

“Steven Grant, um gentil funcionário da loja de um museu, passa a ser atormentado por lapsos de memória e lembranças de outra vida. Ele descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha seu corpo com o mercenário Marc Spector”, afirma a sinopse oficial de Cavaleiro da Lua.

Desenvolvida para o Disney+ por Jeremy Slater, Cavaleiro da Lua tem direção de Mohamed Diab. A série é protagonizada por Oscar Isaac, de Star Wars e Duna.

Explicamos abaixo por que o intérprete de um dos maiores vilões de Cavaleiro da Lua aceitou participar da série; confira.

Ethan Hawke só atuou em Cavaleiro da Lua por dinheiro

Em Cavaleiro da Lua, Ethan Hawke interpreta Arthur Harrow, um dos maiores antagonistas da produção.

O personagem é o líder de uma sinistra seita, que tem o objetivo de punir “pecadores e criminosos” ainda em vida.

A principal intenção de Harrow é reviver a deusa Ammit – que faz uma inesperada participação na reta final da série.

Em uma entrevista a um site americano, Ethan Hawke falou sobre sua escalação em Cavaleiro da Lua e os motivos que o levaram a aceitar o papel.

No papo com a imprensa, Hawke revelou ter sido convidado para atuar em Cavaleiro da Lua depois de terminar o documentário “The Last Movie Stars”, sobre os atores Paul Newman e Joanne Woodward.

“Eu havia acabado de receber a proposta para atuar em Cavaleiro da Lua, e estava decidindo se aceitaria ou não. Aí, a minha filha caçula, com 10 anos na época, me perguntou, ‘bem, papai, o que o Paul (Newman) faria?’”, revelou o ator.

Hawke, a partir daí, passou a refletir sobre o que Paul Newman (que faleceu em 2008) faria em seu lugar.

“Será que ele gostava de blockbusters e filmes de super-heróis? Acho que não. Ele detestou atuar em Inferno na Torre. O longa o fez se sentir como ‘um grande mercenário’. Ele sofreu naquele filme. Mas continuou atuando. Afinal, você precisa colocar comida na mesa”, explicou Hawke.

No final das contas, Ethan Hawke admitiu só ter aceitado o papel em Cavaleiro da Lua por questões financeiras.

“Sou um ator. É assim que eu pago as despesas de casa e os médicos das crianças. Meu trabalho não é mudar o mundo, ou transformá-lo em um lugar perfeito. É apenas fazer um bom trabalho, no limite das minhas habilidades. Então, decidi atuar em Cavaleiro da Lua. E fico feliz por ter aceitado o papel”, concluiu o ator.

Ethan Hawke tem 4 filhos – Maya, Levon, Indiana e Clementine. Os mais velhos vieram de seu casamento com Uma Thurman, e os mais novos, de sua união com a produtora Ryan Shawhughes.

Você, provavelmente, conhece Maya Hawke, a filha mais velha de Ethan Hawke, como a Robin de Stranger Things.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.