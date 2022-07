Ator de Agents of SHIELD não quer voltar na Marvel; veja o motivo

Em entrevista com o Digital Spy, o ator Iain De Caestecker, de Agents of SHIELD, revelou que não gostaria de retornar na Marvel.

Ele interpretou Fitz, e explicou que acredita que a série já teve um bom encerramento. Não é um universo que ele está ansioso para revisitar.

“Eu acho que eu provavelmente recusaria. Não é que eu não tenha me divertido. Mas é que, depois de tudo o que esses personagens passaram, eles tiveram um final feliz.”

“Eu gosto da ideia de que eles simplesmente estão vivendo uma vida normal fora da SHIELD”, comentou o ator.

Série esquecida pela Marvel

Existe um grande debate se Agents of SHIELD deveria ser considerada parte oficial do MCU. Do ponto de vista do Marvel Studios, não é parte do cânone, já que não foi uma produção sua.

Agents of SHIELD, na verdade, foi produzida pela Marvel TV, que não existe mais. Atualmente, as séries passaram a ser uma responsabilidade do Marvel Studios, assim como as produções do cinema.

Agents of SHIELD está disponível no Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.