Ator de Big Bang Theory já trabalhou em uma loja de quadrinhos

The Big Bang Theory conta com alguns dos coadjuvantes mais memoráveis da TV – e entre eles, Stuart se destaca. O desajeitado personagem foi interpretado por Kevin Sussman na sitcom. A escalação do ator foi um grande acerto dos produtores da série! Afinal de contas, assim como Stuart, seu intérprete também trabalhou em uma loja de quadrinhos.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo por que Kevin Sussman foi o intérprete perfeito para Stuart em The Big Bang Theory; confira! (via Looper)

Intérprete de Stuart em Big Bang Theory trabalhou em loja de HQs

Na trama de The Big Bang Theory, os personagens principais compravam HQs na loja de quadrinhos Comic Center of Pasadena, administrada por Stuart Bloom.

O personagem é introduzido na 2ª temporada da série, e eventualmente, se torna um dos coadjuvantes mais queridos da produção – em parte devido à ótima performance de Kevin Sussman.

No decorrer das temporadas de The Big Bang Theory, Stuart assume um papel de crescente importância. O personagem desenvolve também uma grande conexão com a mãe de Howard.

Kevin Sussman, o intérprete de Stuart, foi instrumental para a caracterização do personagem. Afinal, assim como o nerd, o ator passou um bom tempo trabalhando em uma loja de quadrinhos.

O ator discutiu o assunto em uma entrevista publicada em 2019, em meio ao lançamento da temporada final da sitcom.

“Atuando na série por 10 anos, e trabalhando em uma loja de quadrinhos por 4, passei grande parte da minha vida adulta trabalhando em algum tipo de loja de HQs”, comentou o ator.

A loja em questão era a Jim Hanley’s Universe (que hoje em dia é conhecida como JHU Comic Books), um estabelecimento especializado na venda de HQs, figuras de ação, games e muito mais, com unidades em Manhattan e Staten Island.

“Me identifico muito com a ironia seca, a objetividade, o status de ‘baixo nerd’ e a pobreza do Stuart”, afirmou Sussman na entrevista.

A principal diferença entre a trajetória de Sussman e a trama de Stuart é o fato do personagem ser dono de sua loja de quadrinhos, enquanto seu intérprete, foi um mero funcionário.

“Eu não era o dono da loja de HQs na qual eu trabalhava em Nova York, enquanto ainda estava na faculdade. Mas eu conhecia os donos, e eles realmente se pareciam com o Stuart”, disse o ator.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

