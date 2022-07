Ator de Cavaleiro da Lua faz declaração polêmica

O elenco de Cavaleiro da Lua teve duas grandes estrelas, Oscar Isaac no papel do protagonista e Ethan Hawke como Arthur Harrow, o vilão do seriado do Disney+, Ethan é conhecido por seus papéis em filmes prestigiados, e tinha muitas dúvidas da sua entrada na Marvel, mas o ator defendeu o estúdio.

Ethan Hawke durante uma conversa com o IndieWire, relatou a importância da variedade de produções no mercado, confira:

“Se pessoas como Scorsese e Coppola não vierem dizer a verdade sobre como existem coisas mais importantes do que ganhar dinheiro, quem vai?” (via The Direct)

O ator também explicou a importância intérpretes na Marvel e as problemáticas com os diretores. “Esse grupo de pessoas [Marvel] é extremamente amigável com os atores. Eles podem não ser amigáveis ​​ao diretor, e isso pode ser o que Scorsese e Coppola estão falando”

As declarações de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola repercutem até hoje, a discussão sobre o papel da Marvel como arte permeia as entrevistas no tapete vermelho.

Ethan Hawke como Arthur Harrow no seriado do Cavaleiro da Lua

Mais sobre Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

