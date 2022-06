Ator de Chicago P.D. tem impressionante carreira no mundo do boxe

Chicago P.D. é, sem sombra de dúvidas, uma das séries policiais mais populares da atualidade. Com 9 temporadas e 186 episódios, a produção conquista fãs no mundo inteiro – particularmente no Brasil. Muitos espectadores não sabem, mas um dos astros da produção também conta com uma carreira surpreendente no mundo do boxe.

“A Unidade de Inteligência da Polícia de Chicago, liderada pelo detetive sargento Hank Voight, combate o crime organizado, tráfico de drogas, assassinatos e muito mais”, afirma a sinopse oficial de Chicago P.D.

Continua depois da publicidade

Criada por Dick Wolf – o “mestre das séries policiais” – Chicago P.D. conta com Jason Beghe, Jon Seda, Sophia Bush, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins e outros atores no elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a inusitada carreira de um astro de Chicago P.D. no universo das lutas profissionais.

Além de atuar em Chicago P.D, Jon Seda é lutador de boxe

Fãs de Chicago P.D. conhecem John Seda como Antonio Dawson, um dos oficiais mais importantes do Departamento de Polícia de Chicago.

Antonio estreou originalmente na série Chicago Fire, antes de se juntar ao elenco de Chicago P.D. e do derivado Chicago Justice.

Na 6ª temporada de Chicago P.D., Antonio deixa a cidade e se muda para Porto Rico junto da família.

Muito antes de interpretar Antonio em Chicago P.D., Jon Seda atuou no drama esportivo Gladiator: O Desafio, lançado em 1992.

Protagonizado por Cuba Gooding Jr., de American Crime Story, o filme acompanha a história de uma brutal competição de lutas ilegais. No longa, Seda interpreta Romano Essadro, um dos lutadores.

O papel foi perfeito para Jon Seda. Afinal, durante os anos 80, o ator contou com uma promissora carreira no boxe.

Em 1989, o astro de Chicago P.D. ficou em segundo lugar em um dos torneios mais importantes de Nova Jérsei, com um recorde de 21 vitórias e apenas uma derrota.

“Às vezes, acordo de sonhos e penso: ‘espere um minuto, eu não sou mais boxeador! Sou um ator agora’. Penso muito nisso. É como uma espécie de capítulo incompleto”, comentou o ator.

Jon Seda “pendurou as luvas” no início dos anos 90, a mesma época em que iniciou sua carreira no cinema e na TV.

Mas isso não significa que a carreira de Seda no boxe foi esquecida. Em 2015, o ator foi homenageado com a posição de Grand Marshal (Grande Marechal) do Boxing Hall of Fame Parade of Champions.

Com essa grande honra em seu currículo, o Jon Seda entrou para os anais do esporte nos Estados Unidos.

Além de lutar boxe e atuar em Chicago P.D., Jon Seda é famoso por performances em filmes como Selena e Bad Boys II, além da série de ficção científica La Brea.

No Brasil, Chicago PD vai ao ar pela emissora Universal TV ou em streaming, pelo Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.