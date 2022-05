Ator de Darth Vader faz grande promessa sobre duelos de sabre de luz em Obi-Wan Kenobi

A trilogia prelúdio de Star Wars pode ser muito criticada por diversos fãs, mas as batalhas de sabres de luz costumam ser elogiadas. Podemos esperar ver sequências similares em Obi-Wan Kenobi.

A série do Disney+ é a primeira em live-action a focar em um jedi e, portanto, podemos esperar os clássicos duelos da saga.

Hayden Christensen, o Anakin Skywalker/ Darth Vader, foi perguntado diretamente se o estilo de luta de Darth Vader seria mais semelhante aos movimentos acelerados da trilogia prelúdio ou ao ritmo mais lento da trilogia original.

“Estamos mais alinhados com os prelúdios do que com a forma como as lutas são na trilogia original”, disse Christensen à Total Film (via CBR). “Esses personagens envelheceram, mas não muito ainda”‎.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader, que chegou a deixar McGregor assustado no set. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio.