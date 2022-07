Ator de Glenn ainda mantém contato com o elenco de The Walking Dead

Ator que interpretou Glenn em The Walking Dead, Steven Yeun ainda mantém contato com o elenco da série.

Em entrevista com o Comic Book, o ator comentou sobre o fato de muitas pessoas terem parado de assistir The Walking Dead por causa da morte de seu personagem.

Glenn teve uma morte chocante na sétima temporada, que irritou muitos fãs pela maneira que aconteceu.

“Eu nunca sei direito como responder sobre isso. Ainda tenho grandes amigos na série”, comentou o ator, que vem tendo grande sucesso em sua carreira no cinema.

“Eu converso com eles regularmente. Falo muito com Norman Reedus, Jon Bernthal, Alanna Masterson… Todos eles são bons amigos meus.”

Série está chegando ao fim

No momento, The Walking Dead está em sua décima primeira e última temporada. No entanto, a franquia continuará ativa com outros derivados na TV.

A série alcançou grande sucesso de audiência, principalmente quando estava no auge. No entanto, perdeu grande parte do público nas últimas temporadas.

The Walking Dead está disponível no Star+.

