Ator de Grey’s Anatomy anuncia aposentadoria mas pede dinheiro para fazer filme

Isaiah Washington, mais conhecido por seu papel como Dr. Preston Burke em Grey’s Anatomy, anunciou sua aposentadoria da TV e do cinema.

Em 28 de fevereiro, Washington escreveu no Twitter: “É com o coração pesado e uma sensação de alívio que anuncio hoje minha aposentadoria antecipada da indústria do entretenimento. Aqueles que acompanham/testemunham minha jornada aqui no Twitter desde 2011 sabem que eu lutei a boa luta, mas parece que os haters, os provocadores e os Idiotas venceram”.

Continua depois da publicidade

Washington ganhou as manchetes em 2007, quando foi demitido de Grey’s Anatomy depois de supostamente ter feito declarações homofóbicas sobre o colega de elenco T.R. Knight. Em 2020, Washington reacendeu sua rivalidade com a ex-colega de elenco Katherine Heigl sobre o que aconteceu no set de Grey’s Anatomy.

Mais recentemente, Isaiah Washington participou do filme Corsicana, que afirmou ter sido seu último trabalho como ator.

No entanto, após declarar sua aposentadoria, Washington parece ter mudado de ideia. No dia 1º de março, ele criou uma página no GoFundMe, site que permite arrecadação de dinheiro para campanhas ou projetos, para juntar dinheiro para um novo filme.

“Depois de ver a incrível resposta positiva ao meu recente anúncio de aposentadoria da indústria do entretenimento nas mídias sociais, ficou claro que tenho operado fora do sistema tradicional de Hollywood com sucesso nos últimos 15 anos”, diz a página. “Então, por que parar agora com mais de 5 milhões de visualizações da minha postagem no Twitter de 28 de fevereiro de 2023? Parece que se eu receber apenas US$1,00 de 5 milhões de pessoas, terei capital mais do que suficiente para continuar produzindo meu próprio filme independente para filmagens no inverno em Arkansas e Oklahoma”.

Até o momento, o projeto arrecadou US$ 9,254 de 249 doações.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.