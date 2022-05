Ator de Harry Potter é confirmado em série de Star Wars

Acontece de 26 a 29 de maio o Star Wars Celebration de 2022, nos Estados Unidos, e várias novidades sobre a franquia estão sendo reveladas no evento.

Dentre elas, foi revelado nesta sexta-feira que Jude Law foi escalado para a nova série de Star Wars. O astro é conhecido por interpretar Dumbledore nos filmes de Animais Fantásticos, spin-off de Harry Potter, e o Dr. Watson no sucesso Sherlock Holmes, de 2009.

Continua depois da publicidade

Intitulado como Star Wars: Skeleton Crew, o projeto está sendo desenvolvido por Jon Watts, diretor da atual trilogia do Homem-Aranha, e com roteiro de Christopher Ford, que também fez o texto de Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Segundo detalhes revelados pela Lucasfilm, a história se passa na era da Nova República e acompanhará um grupo de crianças perdidas pela galáxia tentando encontrar o caminho de casa.

As gravações começam ainda nesta estação e terá produção executiva de Jon Favreau e Dave Filoni. Detalhes sobre o personagem de Law permanecem em segredo.

Star Wars: Skeleton Crew deve estrear em 2023 no Disney+.

As informações são do The Hollywood Reporter.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.