Ator de Heartstopper reclama de cenas de beijo com colega de elenco

Sucesso na Netflix, a série teen Heartstopper conquista fãs com uma trama sensível e cheia de romance. A série é protagonizada por Kit Connor e Joe Locke – mas será que os atores se dão bem na vida real? Recentemente, Connor fez uma inusitada reclamação sobre as cenas de beijo com o colega de elenco.

Heartstopper é baseada nas HQs de Alice Oseman. A série tem sido elogiada por sua excelente abordagem de temáticas LGBTQIA+, ritmo e atuação do elenco.

“Nesta série sobre amadurecimento, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa”, afirma a sinopse de Heartstopper na Netflix.

Mas afinal, por que Kit Connor reclamou das cenas de beijo da série da Netflix? Confira abaixo o motivo verdadeiro.

Kit Connor não gostou das cenas de beijo em Heartstopper?

Na trama de Heartstopper, Kit Connor interpreta Nick Nelson, um jovem que tenta entender seus crescentes sentimentos pelo colega Charlie, vivido por Joe Locke.

Em uma entrevista recente à revista Attitude, Connor revelou que um hábito do colega de elenco acabou prejudicando as cenas de beijo.

“Em algumas cenas, eu fui realmente punido. Foi realmente difícil”, comentou o ator.

O motivo pode surpreender muitos fãs: o apreço de Joe Locke por uma boa xícara de café.

Durante a gravação de uma das cenas de beijo, Joe Locke havia acabado de tomar um copo de café, o que acabou deixando um gosto ruim na boca de Kit Connor.

“Da próxima vez, vou comer um sanduíche de salada de ovos antes das filmagens”, brincou o intérprete de Nick.

A inusitada reclamação se tornou um piada interna para Kit Connor e Joe Locke.

“Para quebrar a tensão, eu costumava dizer que ele estava com um hálito terrível”, afirmou Connor.

Heartstopper tem feito muito sucesso na Netflix por sua abordagem realista ao romance LGBTQIA+. Muitos fãs usam as redes sociais para elogiar a trama da série e a condução sensível da história.

“A série Heartstopper comprova que intimidade, muitas vezes, não é sobre sexo”, comentou um fã da série em um thread do Reddit.

Os atores Kit Connor e Joe Locke compartilham uma química impressionante, aspecto que também foi elogiado por diversos espectadores da Netflix.

Kit Connor, o intérprete de Nick Nelson, tem atualmente 18 anos. Nascido na Inglaterra, ele é conhecido por performances em filmes como Rocketman e séries como His Dark Materials.

Assim como o colega de cena, Joe Locke é um ator britânico de 18 anos. Heartstopper representa seu primeiro papel na TV.

A 1ª temporada de Heartstopper está disponível na Netflix.