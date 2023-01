Ator de Last of Us diz que 3º episódio vai tirar o fôlego dos fãs

A série The Last of Us é um dos grandes sucesso da HBO, e um dos astros do jogo revelou que o terceiro episódio vai tirar o fôlego dos fãs.

Estrelada por Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey no papel de Ellie, o seriado segue um mundo pós-apocalíptico após um surto de fungo.

Jeffrey Pierce, que dublou Tommy nos jogos, comentou que assistiu o terceiro episódio da série. Em poucas palavras, apenas disse que “vai tirar o fôlego”, adiantando que será um bom episódio (via ComicBook).

“Dei uma olhada no episódio 3. Vai tirar o fôlego”, escreveu ele.

Veja o tuite, abaixo.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

