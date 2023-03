Ator de Modern Family cresceu e está totalmente diferente

Modern Family continua sendo uma das séries de comédias mais queridas da TV, mesmo tendo acabado há alguns anos. Nesse meio tempo, um dos astros mirins do seriado passou por grande transformação.

Rico Rodriguez, que interpretou Manny Delgado nas 11 temporadas da série, cresceu, está com barba e cabelo mais longo.

O visual é totalmente diferente do que estamos acostumados a ver em Modern Family. Vale apontar que ele começou a atuar na série com apenas 10 anos. Hoje em dia, ele já está com 24.

Desde que Modern Family acabou, Rodriguez não emplacou outro papel na TV ou Cinema, mas conta com 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Veja uma foto dele hoje em dia, abaixo.

Mais sobre Modern Family

A série Modern Family é uma sitcom de grande sucesso, que foi exibida entre 2009 e 2020.

Com uma narração oculta, a série oferece uma perspectiva honesta e muitas vezes hilária do cotidiano de uma família. O casal Phil e Claire deseja ter um relacionamento aberto com seus três filhos, mas com um adolescente que tenta amadurecer rápido demais, uma filha muito esperta para sua idade e um filho em crise, o desafio é bem grande”, diz a sinopse.

“Jay e a esposa criam o filho ao mesmo tempo que lidam com os problemas trazidos pela grande diferença de idade. As parceiras Mitchell e Cameron enfrentam novos desafios após a adoção de uma criança do Vietnã”, conclui a sinopse.

Estrelada por Julie Bowen, o elenco da série ainda inclui os astros Ty Burrell, Sarah Hyland, Eric Stonestreet, entre outros.

Modern Family está disponível no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.